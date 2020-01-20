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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Мост обрушился в Индонезии, девять погибших

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мост обрушился в Индонезии, девять погибших
подвесной мост, pixabay.com
Подвесной мост обрушился на индонезийском острове Суматра. Согласно последней информации экстренных служб, в результате происшествия погибли девять человек, а пострадали не менее семнадцати.
 
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Установлено, что проливные дожди привели к наводнениям, которые в свою очередь в воскресенье спровоцировали обрушение моста в провинции Бенкулу.
 
Глава поисково-спасательного управления провинции Абдул Малик сообщил о девяти погибших и одном пропавшем без вести. В поисках жертв и пострадавших принимали участие не менее 100 спасателей, военные, полицейские, волонтеры, а также сотрудники Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.
ЕТ

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