Мост обрушился в Индонезии, девять погибших

Подвесной мост обрушился на индонезийском острове Суматра. Согласно последней информации экстренных служб, в результате происшествия погибли девять человек, а пострадали не менее семнадцати.

Установлено, что проливные дожди привели к наводнениям, которые в свою очередь в воскресенье спровоцировали обрушение моста в провинции Бенкулу.

Глава поисково-спасательного управления провинции Абдул Малик сообщил о девяти погибших и одном пропавшем без вести. В поисках жертв и пострадавших принимали участие не менее 100 спасателей, военные, полицейские, волонтеры, а также сотрудники Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.