Источник: Сербия приобрела у России батарею комплексов ПВО

Согласно последней информации, реализация контракта уже началась. Она завершится в течение года. Уточняется, что в одну батарею входят шесть "Панцирей-С1".

В конце октября минувшего года президент Сербии Александр Вучич в рамках учений "Славянский щит" говорил о данном приобретении, однако тогда речь шла лишь об одном комплексе. Сербский политик также отмечал, что Белград хочет иметь на вооружении ЗРС С-400 "Триумф".