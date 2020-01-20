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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Источник: Сербия приобрела у России батарею комплексов ПВО "Панцирь-С1"

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: Сербия приобрела у России батарею комплексов ПВО
Панцирь-С1, mil.ru
Источник в сфере военно-технического сотрудничества утром в понедельник, 20 января, сообщил, что в 2019 году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1".
 
Вучич оценил "потрясающую" систему ПВО С-400 и заявил, что у Сербии на нее нет денег

Вучич оценил "потрясающую" систему ПВО С-400 и заявил, что у Сербии на нее нет денег

 
Согласно последней информации, реализация контракта уже началась. Она завершится в течение года. Уточняется, что в одну батарею входят шесть "Панцирей-С1".
 
В конце октября минувшего года президент Сербии Александр Вучич в рамках учений "Славянский щит" говорил о данном приобретении, однако тогда речь шла лишь об одном комплексе. Сербский политик также отмечал, что Белград хочет иметь на вооружении ЗРС С-400 "Триумф".
ЕТ

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