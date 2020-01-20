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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В США в перестрелке погибли двое полицейских

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В США в перестрелке погибли двое полицейских
пистолет, pixabay.com

В городе Гонолулу, расположенном в американском штате Гавайи, произошла перестрелка. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли два сотрудника полиции.

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Правоохранители прибыли для выселения одного из жителей города. Гавайца это разозлило, вследствие чего он ударил ножом хозяина жилплощади, а затем начал стрелять по полицейским. Двое стражей правопорядка через некоторое время скончались в больнице.

Злоумышленник также поджег дом, а пламя перекинулось на соседние здания и припаркованные машины. Задержать его пока не удалось.

ЕТ

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