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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Долина Кенгуру в Австралии призывает туристов вернуться

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Долина Кенгуру в Австралии призывает туристов вернуться
Долина Кенгуру, Автралия, фото: Youtube

Долина Кенгуру в Австралии призывает туристов вернуться, чтобы помочь восстановиться сильно пострадавшему от пожаров заповедному району.

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По словам представителей долины, сильные ливни, обрушившиеся на австралийское побережье накануне, ликвидировали все возгорания, теперь туристы могут посещать национальный парк, так как именно сейчас он особенно нуждается в помощи.  

По оценкам туристической индустрии, пожары, которые бушевали в течение курортного сезона, разорили Долину Кенгуру почти на 1 миллиард долларов (688 миллионов долларов США).

Справка: Долина Кенгуру, заповедник дикой природы, расположенный в 150 км (93 милях) к югу от Сиднея.

Правительство Австралии выделило миллионы для помощи туристической индустрии, на которую приходится более 3% годового экономического производства страны.

ЕП

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