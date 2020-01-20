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20 января 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Долина Кенгуру, Автралия, фото: Youtube

Долина Кенгуру в Австралии призывает туристов вернуться, чтобы помочь восстановиться сильно пострадавшему от пожаров заповедному району.

По словам представителей долины, сильные ливни, обрушившиеся на австралийское побережье накануне, ликвидировали все возгорания, теперь туристы могут посещать национальный парк, так как именно сейчас он особенно нуждается в помощи.

По оценкам туристической индустрии, пожары, которые бушевали в течение курортного сезона, разорили Долину Кенгуру почти на 1 миллиард долларов (688 миллионов долларов США).

Справка: Долина Кенгуру, заповедник дикой природы, расположенный в 150 км (93 милях) к югу от Сиднея.

Правительство Австралии выделило миллионы для помощи туристической индустрии, на которую приходится более 3% годового экономического производства страны.