На саммите в Берлине по Ливии не обсуждалось никаких санкций — Меркель

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20 января 2020, 02:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Ангела Меркель, фото: Instagram

Лидеры стран, прибывшие на конференцию по Ливии в Берлин не обсуждали принятие возможных санкций в отношении стороны, нарушевшей международное эмбарго на поставки оружия. Об этом на итоговой пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам министра иностранных дел Германии Хейко Мааса, обе стороны в ливийском конфликте пообещали, что попытаются найти решение для закрытых нефтяных портов в североафриканской стране.

Ранее сообщалось, что в Берлине накануне прошла встреча государств для урегулирования ливийского вопроса. По данным CNN, проектом коммюнике стало положение о новых санкциях в отношении ливийской стороны-нарушителя.