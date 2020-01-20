До 17 человек увеличилось число случаев заражения вирусом в Китае

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20 января 2020, 01:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: pixabay.com

Китай сообщил о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Это вызвало опасения по поводу его распространения по мере того, как страна готовится к празднованию китайского лунного нового года и ждет приезда миллиона иностранных туристов.

Трое пациентов серьезно больны, говорится в заявлении городской комиссии здравоохранения Ухани. Общее число пациентов, инфицированных этой болезнью, в настоящее время возросло до 62. Двое умерли.

Вслед за предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении вируса, власти аэропортов в Соединенных Штатах, а также в большинстве азиатских стран, включая Японию, Таиланд, Южную Корею, Сингапур и Малайзию, проверяют пассажиров из Ухани.

Новый вирус относится к большому семейству коронавирусов, которое включают в себя тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), в результате которого во время вспышки 2002/03 годов погибло около 800 человек.