В украинской столице проходит акция антифашистов

//В мире 13+

19 января 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В столице Украины - Киеве - радикалы напали на участников ежегодной акции антифашистов, приуроченной к годовщине гибели россиян - журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Порошенко надеется на помощь иорданской воды в борьбе против "врага Украины"

Правоохранители задержали 11 человек, напавших на участников марша. Группа радикально настроенных людей бросила петарды в участников акции, которые после окончания марша шли к фуникулеру, заявили в полиции.

"За противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек. После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.

Отметим, на митинге присутствовали несколько десятков правоохранителей, которые не давали сторонникам ультраправых группировок приблизится к собравшимся на площади. Националисты забросали людей яйцами.