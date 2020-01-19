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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В украинской столице проходит акция антифашистов

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

В украинской столице проходит акция антифашистов
фото: pixabay.com

В столице Украины - Киеве - радикалы напали на участников ежегодной акции антифашистов, приуроченной к годовщине гибели россиян - журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. 

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Правоохранители задержали 11 человек, напавших на участников марша. Группа радикально настроенных людей бросила петарды в участников акции, которые после окончания марша шли к фуникулеру, заявили в полиции.

"За противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек. После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.

Отметим, на митинге присутствовали несколько десятков правоохранителей, которые не давали сторонникам ультраправых группировок приблизится к собравшимся на площади. Националисты забросали людей яйцами.

АС

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