Отец Меган Маркл осудил дочь за отказ от королевского статуса

//В мире 13+

19 января 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Отец Меган Маркл считает, что его дочь с мужем обесценивают институт британской монархии и, возможно, делают это ради денег. Свое мнение Томас Маркл высказал в телевизионном интервью. Принца Гарри и Меган Маркл перестанут именовать «Их Королевскими Высочествами»

Папа герцогини Сассекской отметил, что его дочь "достигла мечты каждой девушки - стала принцессой, а теперь глупо выбрасывает эту мечту", и что теперь "это совсем не та девушка, которую я растил".

"Когда они заключали брак, они взяли на себя обязательство. Оно заключается в том, чтобы быть частью королевской семьи и представлять ее. И было бы глупо этого не делать", - высказался отец экс-принцессы.

По мнению Томаса, действия пары бросают тень на британскую корону: "Они разрушают ее, они удешевляют ее, делают ее потертой. Они превращают ее в Walmart с короной на нем", - считает отец Меган.