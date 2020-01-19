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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Отец Меган Маркл осудил дочь за отказ от королевского статуса

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Отец Меган Маркл осудил дочь за отказ от королевского статуса
фото: Instagram

Отец Меган Маркл считает, что его дочь с мужем обесценивают институт британской монархии и, возможно, делают это ради денег. Свое мнение Томас Маркл высказал в телевизионном интервью. 

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Папа герцогини Сассекской отметил, что его дочь "достигла мечты каждой девушки - стала принцессой, а теперь глупо выбрасывает эту мечту", и что теперь "это совсем не та девушка, которую я растил".

"Когда они заключали брак, они взяли на себя обязательство. Оно заключается в том, чтобы быть частью королевской семьи и представлять ее. И было бы глупо этого не делать", - высказался отец экс-принцессы.

По мнению Томаса, действия пары бросают тень на британскую корону: "Они разрушают ее, они удешевляют ее, делают ее потертой. Они превращают ее в Walmart с короной на нем", - считает отец Меган.

АС

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