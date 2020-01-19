Джонсон: нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

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19 января 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Kay Nietfeld/dpa/globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с РФ будет невозможна до тех пор, пока Россия будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

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«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам, и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», - говорится в сообщении канцелярии премьера по итогам конференции в Берлине.

Также Джонсон отметил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась. По его словам, подобная атака не должна повториться. При этом он добавил, что обе страны являются ответственными в решении вопросов международной безопасности.

«[...] это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании», - пояснил он.