Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Джонсон: нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Джонсон: нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна
фото: Kay Nietfeld/dpa/globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с РФ будет невозможна до тех пор, пока Россия будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

Эрдоган разделся для совместного фото с Меркель на конференции в Берлине

Эрдоган разделся для совместного фото с Меркель на конференции в Берлине

«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам, и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», - говорится в сообщении канцелярии премьера по итогам конференции в Берлине.

Также Джонсон отметил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась. По его словам, подобная атака не должна повториться. При этом он добавил, что обе страны являются ответственными в решении вопросов международной безопасности.

 «[...] это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании», - пояснил он.

БА

//картина дня

В мире

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В канун Новогодних праздников полиция «Внуково» задержала пассажира, который был пьян «в дрова». Он выл и пинался, его пришлось положить на тележку и прокатили…

В Петербурге арестовали на два месяца бездомного, который сообщил о минировании Конституционного суда. Он заявил, что к этому его подтолкнуло послание президента

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал оппозиционных журналистов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он поздравил сотрудников…