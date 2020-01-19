Порошенко надеется на помощь иорданской воды в борьбе против

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19 января 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Петр Порошенко, фото: Instagram

Бывший украинский лидер Петр Порошенко призвал Господа "щедро благословить всех украинцев", поздравив граждан Незалежной с праздником Крещения Господня. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Порошенко заявил, в каком случае явится на допрос

Экс-президент Украины обратился к гражданам страны в один из самых почитаемых праздников, который сегодня отмечают православные христиане. Впрочем, и в этот раз в его поздравлении не обошлось без политических речей.

"Пусть Господь щедро благословит всех украинцев. И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир. Христос Крещается! В реке Иордане!", - написал Порошенко в соцсети.

Большинство комментаторов поблагодарили "господина Президента", пожелав ему и его семье всего наилучшего, а Украине - "победы в войне". Однако нашлись и те, кто предложил Порошенко отойти в мир иной: "одним врагом Украины станет меньше".