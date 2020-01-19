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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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У Зеленского показали кадры прощания с жертвами упавшего в Иране самолета

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

У Зеленского показали кадры прощания с жертвами упавшего в Иране самолета
фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

В воскресенье, 19 января, в киевском аэропорту «Борисполь» прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране. Известно, что самолет с 11 телами сегодня прибыл на Украину из Ирана.

На Украину доставили тела погибших в Тегеране

На Украину доставили тела погибших в Тегеране

«Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбития самолета авиакомпании "МАУ", уже на родине. Владимир Зеленский и офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших», - сообщили в офисе президента.

На официальном аккаунте опубликованы кадры с церемонии прощания. На мероприятии присутствовал сам Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, что трагедия произошла 8 января недалеко от аэропорта в Тегеране.  Позже Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой из-за «человеческой ошибки».

БА

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