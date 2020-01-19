У Зеленского показали кадры прощания с жертвами упавшего в Иране самолета

В воскресенье, 19 января, в киевском аэропорту «Борисполь» прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране. Известно, что самолет с 11 телами сегодня прибыл на Украину из Ирана.
«Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбития самолета авиакомпании "МАУ", уже на родине. Владимир Зеленский и офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших», - сообщили в офисе президента.
На официальном аккаунте опубликованы кадры с церемонии прощания. На мероприятии присутствовал сам Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.
Напомним, что трагедия произошла 8 января недалеко от аэропорта в Тегеране. Позже Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой из-за «человеческой ошибки».