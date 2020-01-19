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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Министр финансов Великобритании: за пределами ЕС британские компании «будут процветать»

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Министр финансов Великобритании: за пределами ЕС британские компании «будут процветать»
Фото: Pixabay

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид призвал бизнес-сообщество отказаться от продвижения идей, согласно которым королевство должно сохранить нынешние торговые соглашения с Европейским союзом после выхода из ЕС.

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Он отметил, что после Brexit у Великобритании не будет никаких торговых согласований с Брюсселем, никакого выравнивания законодательства, и Лондон не будет следовать правилам ЕС. Он также заявил о выходе из Таможенного союза. И сделано всё это будет, по словам министра, до конца 2020 года.

Саджид Джавид положительно оценил перспективы Великобритании за пределами ЕС. По его словам, компании «будут процветать».

Тем не менее, британский бизнес обеспокоен рисками, связанными с выходом Великобритании из нынешнего торгового соглашения с ЕС. Ранее крупные британские производители предупредили правительство о возможных сбоях в работе.

ДВа

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