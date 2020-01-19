Иран не планирует отправлять на Украину чёрные ящики сбитого самолёта

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19 января 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Фото: Pixabay

Иран будет изучать чёрные ящики сбитого под Тегераном самолёта и не планирует отправлять бортовые самописцы на Украину.

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Ранее директор по расследованию авиационных происшествий иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявлял, что самописцы планируют отправить на Украину. Кроме этого, он заявлял о готовности принять помощь в расшифровке от специалистов из Франции, Канады и США. Тогда же Резаифар добавил, что если чёрные ящики не получится доставить на Украину, их привезут во Францию.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта находились 176 человек, все погибли. Жертвами трагедии стали не только граждане Украины, но Канады, Германии и Великобритании.

Ответственность за авиакатастрофу взял Корпус стражей исламской революции. Военные объяснили, что перепутали самолёт с американской крылатой ракетой.