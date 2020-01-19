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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Америке описали новую хитроумную стратегию России против авианосцев

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Америке описали новую хитроумную стратегию России против авианосцев
Фото: pixabay.com

В американских СМИ описали тактику, к которой может прибегнуть РФ для противодействия вражескому флоту. «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия планирует использовать противокорабельные ракеты из засады», - гласит заголовок.

Интернет насмешила форма космических войск США

Интернет насмешила форма космических войск США

Американцы уверены, что Россия способна устроить морские засады при помощи объединения возможностей наземных противокорабельных ракет и надводных кораблей.

«Идея состоит в том, что батареи "Оникса" с выключенными радарами могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и начать внезапную ракетную атаку, ориентируясь на данные, полученные от корветов», - заявили в The National Interest.

АБ

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