В Америке описали новую хитроумную стратегию России против авианосцев

В американских СМИ описали тактику, к которой может прибегнуть РФ для противодействия вражескому флоту. «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия планирует использовать противокорабельные ракеты из засады», - гласит заголовок.
Американцы уверены, что Россия способна устроить морские засады при помощи объединения возможностей наземных противокорабельных ракет и надводных кораблей.
«Идея состоит в том, что батареи "Оникса" с выключенными радарами могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и начать внезапную ракетную атаку, ориентируясь на данные, полученные от корветов», - заявили в The National Interest.