Ливийский саммит призывает все стороны воздержаться от нефтяных военных действий

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19 января 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Нефть, фото: pixabay.com

Саммит в Германии, на котором соберутся иностранные державы, поддерживающие вражеские лагеря в Ливии, призвал все стороны воздерживаться от военных действий против нефтяных объектов. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном в воскресенье, 19 января. В Ливии нефтяная корпорация объявила форс-мажор

В проекте документа, который будет обсуждаться на саммите, государственная нефтяная компания NOC, расположенная в Триполи, признается в качестве единственного законного субъекта, которому разрешено продавать ливийскую нефть.

Призыв был опубликован после того, как сторонники полководца Халифы Хафтара закрыли все нефтяные порты на востоке Ливии.