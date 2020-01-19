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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Скончался основатель и глава южнокорейской группы компаний Lotte

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Скончался основатель и глава южнокорейской группы компаний Lotte
Фото: pixabay.com

Основатель и глава компании Lotte Group из Южной Кореи Син Гёк Хо скончался на 98-году жизни. Отмечается, что у предпринимателя были серьезные проблемы со здоровьем.

Отмечается, что Lotte начиналась с производства жевательной резинки. Затем бизнес разросся, а ассортимент производимых продовольственных товаров заметно увеличился. После Син Гёк Хо расширил поле деятельности компании на другие сферы, в том числе гостиничный бизнес.

После смерти основателя Lotte бразды правления перешли к его младшему сыну Син Дон Бину. Однако пока не известно, унаследует ли он всю собственность покойного отца.

АБ

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