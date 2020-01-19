Таксист заставил пассажира умыться зеленкой

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19 января 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Украинский таксист отвёз пассажира к месту назначения, но оплату за труды не получил. Мужчина решил наказать неплательщика и заставил того несколько раз умыться зелёнкой.

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Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как молодой человек стоит возле машины с зелёнкой, а затем открывает пузырек, выливает часть содержимого себе на руки и начинает умываться. Подобные действия пассажир повторил несколько раз – до тех, пор пока водитель не разрешил прекратить. При этом молодой человек испачкал зеленкой не только лицо и руки, но и одежду. Отмечается, что подобный способ борьбы с «зайцами» распространен среди таксистов.