Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Таксист заставил пассажира умыться зеленкой

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Фото: pixabay.com

Украинский таксист отвёз пассажира к месту назначения, но оплату за труды не получил. Мужчина решил наказать неплательщика и заставил того несколько раз умыться зелёнкой.

В столице таксист избил малолетнего пассажира. Свидетелем происшествия стала мать мальчика

В столице таксист избил малолетнего пассажира. Свидетелем происшествия стала мать мальчика

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как молодой человек стоит возле машины с зелёнкой, а затем открывает пузырек, выливает часть содержимого себе на руки и начинает умываться. Подобные действия пассажир повторил несколько раз – до тех, пор пока водитель не разрешил прекратить. При этом молодой человек испачкал зеленкой не только лицо и руки, но и одежду. Отмечается, что подобный способ борьбы с «зайцами» распространен среди таксистов.

АБ

//картина дня

В мире

Ливийский саммит призывает все стороны воздержаться от нефтяных военных действий

Ливийский саммит призывает все стороны воздержаться от нефтяных военных действий

Саммит в Германии, на котором соберутся иностранные державы, поддерживающие вражеские лагеря в Ливии, призвал все стороны воздерживаться от военных действий против нефтяных объектов. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном в воскресенье, 19 января.

Лечебные курорты Крыма, Ставрополья и Кубани стали самыми популярными российскими здравницами. Об этом заявили эксперты НИИ реабилитации и курортологии.

Лечебные курорты Крыма, Ставрополья и Кубани стали самыми популярными российскими здравницами. Об этом заявили эксперты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В канун Новогодних праздников полиция «Внуково» задержала пассажира, который был пьян «в дрова». Он выл и пинался, его пришлось полодить на тележку и прокатили…

//новости ан

//новости ан

В Петербурге арестовали на два месяца бездомного, который сообщил о минировании Конституционного суда. Он заявил, что к этому его подтолкнуло послание президента

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал оппозиционных журналистов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он поздравил сотрудников…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В полицию Новороссийска поступило заявление от руководителя каршеринговой фирмы о пропаже автомобиля. Он рассказал, что один из клиентов арендовал машину на несколько…