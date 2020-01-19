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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Принца Гарри и Меган Маркл перестанут именовать «Их Королевскими Высочествами»

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Принца Гарри и Меган Маркл перестанут именовать «Их Королевскими Высочествами»
Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Букингемский дворец распространил сообщение, в котором говорится, что герцог и герцогиня более не будут именоваться «Их Королевские Высочества», поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи.

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«Герцог и герцогиня изъявили желание выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, в котором они будут жить, находясь в Британии», - говорится в сообщении.

Также принц Гарри и Меган не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.

Принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая исполнять обязанности членов королевской семьи.

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