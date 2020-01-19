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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Интернет насмешила форма космических войск США

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Интернет насмешила форма космических войск США
Фото: соцсети

Пользователей Сети насмешила новая форма Космических войск США, которую продемонстрировали 17 января. «В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», - считают в Интернет-сообществе.

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Фотография военной формы было опубликована в Twitter-аккаунте космических сил. Комментаторы сочли её «ужасающе весёлой» и удивились, для чего в космосе нужен зелёный камуфляж. Пользователи Сети в шутку предположили, что в такой форме удобно будет прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».

Представители Космических сил США объяснили, что в целях экономии за основу была взята военная форма армии и воздушных сил. Также в камуфляже солдаты Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут сотрудничать.

АБ

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