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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Дональд Трамп считает глупым строить стену для защиты Нью-Йорка от штормов

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дональд Трамп считает глупым строить стену для защиты Нью-Йорка от штормов
Фото: Pixabay

Глупой и неприемлемой назвал идею строительства «морской стены» для защиты от штормов в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер написал в Twitter, что «строительство массивной морской стены вокруг Нью-Йорка стоимостью 200 млрд долларов для защиты города от редких штормов является дорогостоящей, глупой и неприемлемой с экологической точки зрения идеей, которая в случае необходимости не сработает».

В привычной для Трампа шутливой форме он порекомендовал жителям мегаполиса «держать наготове швабры и вёдра», - передаёт RT.

Что касается стен, то американского президента больше волнует ситуация не со штормами на севере, а с мигрантами на юге. Трамп намерен выделить из средств Пентагона ещё 7,2 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.

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