Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

ГБР вызвало Петра Порошенко на допросы

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

ГБР вызвало Петра Порошенко на допросы
Петр Порошенко, фото: Instagram

Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении на сайте Госбюро. 

Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

 

На допросах, как отмечается, экс-глава Незалежной выступит в качестве свидетеля: "Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля".

В ведомстве Порошенко предупредили, что "в соответствии со статьями 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод".

АС

//картина дня

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей, достигших 80-лет, пенсия увеличивается еще.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений…

//новости ан

//новости ан

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалеет больше всего на свете…

//новости ан

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…