ГБР вызвало Петра Порошенко на допросы

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18 января 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко, фото: Instagram

Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении на сайте Госбюро. Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

На допросах, как отмечается, экс-глава Незалежной выступит в качестве свидетеля: "Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля".

В ведомстве Порошенко предупредили, что "в соответствии со статьями 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод".