В Ливии нефтяная корпорация объявила форс-мажор

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18 января 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте компании. Меркель и Путин обсудили предстоящие переговоры по Ливии

Состояние форс-мажора было объявлено в связи с невозможностью вывозить нефть из страны. Экспорт из портов в центральной и восточной части страны заблокирован армией генерала Халифы Хафтара, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Приказ о блокаде был отдан генерал-майором ЛНА Наги аль-Мограби. По оценке NOC, такие действия приведут к потерям в добыче сырой нефти объемом 800 тыс. баррелей/день. Финансовые потери оцениваются примерно в 55 млн долларов/день.

Ранее сообщалось, что нефтяные терминалы на востоке Ливии закрываются. Из-за этого экспорт ливийской нефти может сократиться практически вдвое. Объекты были закрыты на территориях, подконтрольных Ливийской национальной армии.