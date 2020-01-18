В США могут разрешить давать взятки иностранцам

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18 января 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Советник главы США Ларри Кудлоу признал, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом. В МИД заявили, что американская конституция "идет вразрез с реальностью"

Запрет компаниям давать взятки иностранным чиновникам может быть пересмотрен, заявил экономический советник, сообщает Bloomberg. Кудлоу отметил, что Белый дом рассматривает этот вопрос, но подробности не привел.

Сторонником изменений является американский президент Дональд Трамп, который еще в 2017 году называл несправедливым запрет для американских бизнесменов "давать взятки, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом".