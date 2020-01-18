Кандидат в президенты США попал в неловкую ситуацию, решив стать ближе к народу

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18 января 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Twitter Joe Garofoli

Миллиардер и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг решил стать ближе к народу, спустившись в метро Сан-Франциско. Но вышло не очень удачно… Экс-мэр Нью-Йорка потратит миллионы на борьбу с Трампом

В бытность свою мэром Нью-Йорка Майкл Блумберг прославился тем, что ездил на работу в метро. Однако турникет в метро Сан-Франциско, преградивший дорогу кандидату в президенты, сбил его с толку. Пришлось прибегнуть к помощи ассистента.

Заминка оказалась в том, что Блумберг, по старой нью-йоркской привычке, попытался вставить карту для оплаты проезда в слот, предназначенный для бумажных билетов. Турникет не отреагировал. После пары безуспешных попыток к миллиардеру подбежала помощница и пояснила, что карту нужно приложить к валидатору сверху. Далее все прошло успешно: Блумберг в сопровождении помощников и журналистов доехал до Окленда, где встретился с мэром Либби Шааф. Затем кандидат в президенты США отправился в Монтеррей, штат Калифорния.

“Much cleaner. Much more modern.” ⁦@MikeBloomberg⁩ on how BART compares to NYC subway after he rides from SF to Oakland pic.twitter.com/ZTbF7oCs1p — Joe Garofoli (@joegarofoli) January 17, 2020

Несмотря на эту неловкую ситуацию, Блумберг опубликовал отчет о поездке в метро в своих соцсетях, где заявил: «Я большой сторонник общественного транспорта и его способности уменьшить наш углеродный след. Вот почему я делаю инвестиции в общественный транспорт центральным элементом своей стратегии сокращения углеродного загрязнения США на 50% к 2030 году».

В аналогичную ситуацию попала в 2016 году Хиллари Клинтон в нью-йоркском метро. Соперница Трампа на прошлых президентских выборах смогла пройти через турникет лишь с пятой попытки.