Кандидат в президенты США попал в неловкую ситуацию, решив стать ближе к народу

Миллиардер и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг решил стать ближе к народу, спустившись в метро Сан-Франциско. Но вышло не очень удачно… Экс-мэр Нью-Йорка потратит миллионы на борьбу с Трампом

В бытность свою мэром Нью-Йорка Майкл Блумберг прославился тем, что ездил на работу в метро. Однако турникет в метро Сан-Франциско, преградивший дорогу кандидату в президенты, сбил его с толку. Пришлось прибегнуть к помощи ассистента.

Заминка оказалась в том, что Блумберг, по старой нью-йоркской привычке, попытался вставить карту для оплаты проезда в слот, предназначенный для бумажных билетов. Турникет не отреагировал. После пары безуспешных попыток к миллиардеру подбежала помощница и пояснила, что карту нужно приложить к валидатору сверху. Далее все прошло успешно: Блумберг в сопровождении помощников и журналистов доехал до Окленда, где встретился с мэром Либби Шааф. Затем кандидат в президенты США отправился в Монтеррей, штат Калифорния.

“Much cleaner. Much more modern.” ⁦@MikeBloomberg⁩ on how BART compares to NYC subway after he rides from SF to Oakland pic.twitter.com/ZTbF7oCs1p