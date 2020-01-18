Боевики при поддержке бронетехники атаковали армию САР в Идлибе

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18 января 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВ "Звезда"

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Несколько десятков боевиков при поддержке бронетехники вклинились в оборонительные порядки сирийских правительственных войск. Россия: мирные жители могут бежать из сирийского Идлиба через три новых контрольно-пропускных пункта

Вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами продолжаются со вчерашнего дня. Боевики использовали поддержку танков и боевых машин пехоты, благодаря чему им удалось вклиниться в боевые порядки сирийской армии по нескольким направлениям на глубину до 1,2 километра при ширине фронта до 500 метров.

Сирийская арабская армия отбила наступление и контратаковала боевиков, восстановив положение по переднему краю обороны правительственных сил. Понеся потери, террористы отступили, укрывшись в нескольких населенных пунктах. В провинции Идлиб сохраняется напряженная обстановка, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.