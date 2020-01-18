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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Боевики при поддержке бронетехники атаковали армию САР в Идлибе

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВ "Звезда"

Боевики при поддержке бронетехники атаковали армию САР в Идлибе
Pixabay.com

Несколько десятков боевиков при поддержке бронетехники вклинились в оборонительные порядки сирийских правительственных войск.

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Вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами продолжаются со вчерашнего дня. Боевики использовали поддержку танков и боевых машин пехоты, благодаря чему им удалось вклиниться в боевые порядки сирийской армии по нескольким направлениям на глубину до 1,2 километра при ширине фронта до 500 метров.

Сирийская арабская армия отбила наступление и контратаковала боевиков, восстановив положение по переднему краю обороны правительственных сил. Понеся потери, террористы отступили, укрывшись в нескольких населенных пунктах. В провинции Идлиб сохраняется напряженная обстановка, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

ЛЧ

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