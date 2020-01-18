Послание Путина откликнулось даже в Америке

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18 января 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Кремлевский Пул / Global Look Press

Обращение Владимира Путина найдет отклик во всем мире, считает американский журналист Артур Эванс. Социальные обязательства Путина обойдутся в $ 65 миллиардов — Мишустин

Своими впечатлениями от ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию поделился американский журналист Артур Эванс. В своей статье он отметил, что нынешнее послание было не похоже на предыдущие, хотя и в прошлых своих обращениях российский лидер так же указывал на острейшие, требующие незамедлительного решения проблемы и обозначал первоочередные задачи.

Последнее обращение российского президента, по мнению Эванса, отличается тем, что оно, во-первых, почти полностью было посвящено вопросам демографии и увеличения численности россиян, а во-вторых, вызвало наибольшее волнение в политических элитах в связи с предложенными президентом реформами.

«Это обращение Владимира Путина будет долго звучать в сердцах и умах россиян, и не только россиян, – оно найдет отклик далеко за пределами. Изменения и преобразования в России и мире, а также то, как их понимает лидер одной из самых могущественных ядерных держав в мире, являются важным знанием, которое может дать ценную информацию о том, что нас ожидает в ближайшем будущем», - цитирует статью американского журналиста Радио Sputnik.