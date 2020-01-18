Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В МИД заявили, что американская конституция "идет вразрез с реальностью"

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В МИД заявили, что американская конституция
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в субботу, 18 января, заявила, что конституция Соединенных Штатов Америки зачастую "идет вразрез" с реальностью.
 
Депутат Госдумы оценил

Депутат Госдумы оценил "честное" заявление Пентагона о перспективных военных разработках

 
Дипломат отмечает, что есть множество примеров, которые лишь подтверждают данное утверждение. В частности, Вашингтон систематически отказывается выдавать визы иностранным дипломатам, которые должны посетить международные мероприятия, проходящие на территории США, уточняет Радио Sputnik.
ЕТ

//картина дня

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утром в субботу оценил заявление Пентагона о том, что Соединенным Штатам Америки не удается ускорить ряд перспективных военных разработок.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утром в субботу оценил заявление Пентагона о том, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…

//новости ан

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалее больше всего насвете…

//новости ан

//новости ан

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании в центральных и северо-западных регионах России. Понижение температуры ожидается…

//новости ан

Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое…

Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой - бывшими супругами. «Живи долго, будь счастлив и наполняй своей…