В МИД заявили, что американская конституция

Также Мария Захарова напомнила, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию конфликта, разгоревшегося вокруг иранской ядерной программы. Более того, по словам дипломата, одно только нахождение американских военных на территории Сирии "отчаянно противоречит" мждународному праву.