Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров днем в субботу, 18 января, отреагировал на заявление Украины и Грузии о якобы нарушении Россией морского права.

Ранее Киев и Тбилиси направили в Международную морскую организацию жалобу на то, что РФ кобы нарушает международные нормы по реализации поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях.

Джабаров заявил, что российская сторона ничего не нарушает и готова доказать это в любой инстанции. "Это провокация", – подчеркнул сенатор.

Политик также задался вопросом, по какой причине Грузия жалуется на ситуацию в Азовском море, которое является внутренним морем РФ и Украины.

Что касается Киева, то, по мнению Владимира Джабарова, украинским властям "не дает покоя" Крымский мост, поэтому они пытаются обратить на себя внимание.