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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Совфеде отреагировали на заявление Украины и Грузии о нарушении Россией морского права

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Совфеде отреагировали на заявление Украины и Грузии о нарушении Россией морского права
сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров днем в субботу, 18 января, отреагировал на заявление Украины и Грузии о якобы нарушении Россией морского права.
 
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Ранее Киев и Тбилиси направили в Международную морскую организацию жалобу на то, что РФ кобы нарушает международные нормы по реализации поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях.
 
Джабаров заявил, что российская сторона ничего не нарушает и готова доказать это в любой инстанции. "Это провокация", – подчеркнул сенатор.
 
Политик также задался вопросом, по какой причине Грузия жалуется на ситуацию в Азовском море, которое является внутренним морем РФ и Украины.
 
Что касается Киева, то, по мнению Владимира Джабарова, украинским властям "не дает покоя" Крымский мост, поэтому они пытаются обратить на себя внимание.
ЕТ

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