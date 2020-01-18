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В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса
18 января 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
18 января 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина. Андрей Белоусов может войти…
Экономика
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утром в субботу оценил заявление Пентагона о том, что Соединенным Штатам Америки не удается ускорить ряд перспективных военных разработок.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утром в субботу оценил заявление Пентагона о том, что…
В среду, 15 января, президент Путин огласит ежегодное Послание…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
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4 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин проводил очередное…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
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Казалось бы, неужели можно сказать про «наше всё» что-то новое, или…
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведку у границ Крыма. Согласно последней информации, речь идет…
В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что очаг…
Православные верующие 18 января отмечают Крещенский сочельник. Крещенский сочельник – день строгого поста. Те верующие, кто выполняет правила церкви…
Общество
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" весьма эмоционально отреагировал на слова звезды "Дома-2" Алены…
7 миллиардов — в пропасть: как в Ставрополье распилили новый автозавод
МИД РФ расценил принятый Верховной радой Украины закон «О полном общем среднем образовании» как продолжение проводимой Киевом линии насильственной украинизации.
Композитор Игорь Николаев отпраздновал день рождения Продюсера Иосифа Пригожина так впечатлил танец Игоря Николаева с Аллой Пугачевой, что он не мог не поделиться видео…
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в субботу, 18 января, заявила, что конституция Соединенных Штатов Америки зачастую "идет…
Общество
В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…
В Московской области несколько постояльцев дома престарелых в Реутове госпитализированы из-за отравления едой. Пострадавшим от 57 до 95 лет. По данным Минздрава…
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом после отставки правительства.
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров днем в субботу, 18 января, отреагировал на заявление Украины и Грузии о якобы нарушении…
Общество
Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…
Шоу-бизнес
В сети появилась первая фотография со свадьбы галеристки, бывшей супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллионера Ставроса Ниархоса. Церемония обошлась…
Основатель Telegram Павел Дуров дал показания американскому суду. В дни допроса Дуров находился в Дубае. На вопросы представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам…
Шоу-бизнес
Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалее больше всего насвете…
Утром в субботу, 18 января, стало известно, что пожар едва не уничтожил одно из самых знаменитых кафе Парижа. Согласно последней информации, речь идет о заведении…
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть…
Спорт
16-го января в Москве состоялось общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). На повестке дня стояло много вопросов, главными из которых были реформирование обоих…
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В жилом доме на Большом проспекте Петроградской стороны потолок рухнул на детскую кроватку. Согласно последней информации осведомленных источников, ребенок чудом…
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Шоу-бизнес
Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…
Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…
Утром в субботу, 18 января, во Франции прогремел взрыв в жилом доме. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в центре французского города Лимож…
Новая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин удивляет фолловеров, размещая в сети свои фотографии. Судя по снимкам, 28-летняя Дарина Эрвин - художница, любит…
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предсказала новую Великую депрессию, отметив, что это случится из-за усиления неравенства…
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей…
Сотрудники правоохранительных органов нашли двух школьников, которые вечером в минувшую пятницу, 17 января, ушли из дома и пропали в Тверской области. Об этом сообщило…
В СМИ появилась информация о подруге герцогини Сассекской Меган, которая якобы вышла на связь с журналистами и рассказала, почему бывшая американская актриса "сбежала"…
Знаменитый фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков изменил понятие о жизни, побывав недавно в Канаде. По его мнению, "Канада — это…
Американские ученые несколько лет анализировали молекулярные изменения в организме людей и выявили четыре типа старения. Эти данные могут помочь замедлить деструктивные…
В Кочубеевском районе Ставропольского края в субботу, 18 января, около семи часов утра по местному времени столкнулись шесть легковушек и микроавтобус. Пострадали…
Четырнадцатилетнего пропавшего в селе Калачево в минувший четверг, 16 января, подростка, который мог нуждаться в помощи врачей из-за имеющегося у него заболевания, нашли…
Президент России Владимир Путин лично поздравил дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения. 17 января Татьяне Борисовне исполнилось…
В Таиланде усилят контроль в аэропорту, чтобы избежать распространения новой формы вирусной пневмонии. Приближается китайский новый год. Власти королевства опасаются…
Поклонники знаменитой российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой заметили существенное изменение в ее фигуре. Многие подозревают, что популярная артистка недавно…
Происшествия
Вечером в пятницу, 17 января, двое школьников ушли из дома в Тверской области и пропали. Следственное управление СК РФ по региону утром в субботу сообщает, что…
В Москве на Крещение будут открыты 46 специально оборудованных мест для купаний верующих. Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18…
Эксперты Российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дали рекомендации по профилактике обморожений. Существуют…
Неизвестные злоумышленники похитили из банковской ячейки безработного жителя Москвы 100 тысяч долларов. Соответствующую информацию предоставили в субботу в пресс-служба…
Актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри на кинофестивале в Венеции. 50-летняя уроженка Австралии Кейт Бланшетт: "Это один из самых атмосферных…
На юге Красноярского края сошла вторая лавина за последние двое суток. Согласно последней информации регионального главка МЧС, данный инцидент ограничил движение…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании в центральных и северо-западных регионах России. Понижение температуры ожидается…
В Москве в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков устроили салют. В небо Москвы запустили фейерверки «Светлана», «Слава», «Рубин»…
В мире
Аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса. Проверки проводятся в аэропортах Нью-Йорка…
Утром в субботу стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение, в котором предложил лишать известных преступников гонораров…
Двигатель самолета авиакомпании S7 загорелся перед вылетом из новосибирского аэропорта "Толмачево". Соответствующую информацию утром в субботу предоставили…
В штате Юта, расположенном на западе Соединенных Штатов Америки, была открыта стрельба. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате…
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Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое…
Сотрудники французских сил правопорядка вывели президента страны Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда попытались проникнуть граждане, протестовавшие против…
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Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой - бывшими супругами. «Живи долго, будь счастлив и наполняй своей…
Мощные ливни обрушились на австралийский штат Квинсленд, расположенный на восточном побережье страны. Согласно последней информации, такие сильные дожди бывают…
Канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Махаила Мишустина в связи с его назначением председателем правительства Российской Федерации. Меркель направила…
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