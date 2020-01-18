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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса
председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка, Alexander Rekun/Global Look Press
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть "у каждого жителя Донбасса".
 
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Бидевка, который находится в настоящий момент с визитом в Крыму, утверждает, что жители Донбасса мечтают, чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации. По его словам, этому мешает непростая обстановка, сложившаяся в последнее время в мире.
 
Политик заметил, что для достижения вышеуказанной цели необходимо также развивать экономику ДНР, чтобы "не быть нахлебниками", а вносить вклад в развитие России.
ЕТ

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