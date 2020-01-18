В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть "у каждого жителя Донбасса".

Бидевка, который находится в настоящий момент с визитом в Крыму, утверждает, что жители Донбасса мечтают, чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации. По его словам, этому мешает непростая обстановка, сложившаяся в последнее время в мире.

Политик заметил, что для достижения вышеуказанной цели необходимо также развивать экономику ДНР, чтобы "не быть нахлебниками", а вносить вклад в развитие России.