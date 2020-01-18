"Мы будем продолжать", в Иордании ведущая новостей во время прямого эфира узнала о гибели брата

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18 января 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Телеведущая Сахар Аббас Джамиль во время прямого эфира узнала о гибели брата. Брат журналистки программы «Решать вам» был летчиком ВВС Ирака. Его жизнь оборвалась в результате ракетного обстрела базы Аль-Балад под Багдадом.

Женщина в прямом эфире еле смогла сдержать слезы. Она попросила прощение у зрителей. «Главный принцип работы журналиста — умение отделять личную жизнь от профессиональных обязанностей. Мне только что сообщили, что погиб мой старший брат. Но мы продолжим передачу ради истины и будем освещать все, что происходит в стране»,- объяснила свою позицию Джамиль.

Ранее Сахар Аббас Джамиль однажды уже была со скандалом уволена с телевидения. Она заявила, что ей угрожали, а также она подверглась оскорблениям со стороны группы мужчин, так как она отказалась говорить в эфире откровенную ложь.