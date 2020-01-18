Взрыв полностью разрушил жилой дом во Франции

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18 января 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

скорая помощь во Франции, Jair Cabrera Torres/dpa

Утром в субботу, 18 января, во Франции прогремел взрыв в жилом доме. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в центре французского города Лимож в департаменте Верхняя Вьенна.

По данным местных журналистов, сильный взрыв полностью разрушил жилой дом. Кроме того, оказались повреждены и соседние здания.

Предполагается, что случился взрыв газа. В настоящий момент известно о двух пострадавших, которые были доставлены в больницу. Их жизни сейчас ничто не угрожает. Вокруг дома создали зону безопасности. Устанавливаются точные обстоятельства и причины инцидента.