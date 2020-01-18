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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Инсайдер рассказал журналистам, почему герцогиня Меган "сбежала" из королевской семьи

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Инсайдер рассказал журналистам, почему герцогиня Меган
герцогиня Меган, Lev Radin/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о подруге герцогини Сассекской Меган, которая якобы вышла на связь с журналистами и рассказала, почему бывшая американская актриса "сбежала" из британской королевской семьи.

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Источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что душа Меган "была раздавлена", а решение отойти от исполнения королевских обязанностей было для нее буквально вопросом жизни или смерти.

"Подруга" уверяет, что в первую очередь жена принца Гарри думала о своем сыне Арчи – якобы она не могла быть хорошей матерью для него, так как не являлась самой собой при королевском дворе. Женщина беспокоилась, что со временем мальчик начнет улавливать ее беспокойство и стресс. Сейчас, по словам инсайдера, Меган снова "может дышать".

ЕТ

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