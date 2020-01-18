Инсайдер рассказал журналистам, почему герцогиня Меган

В СМИ появилась информация о подруге герцогини Сассекской Меган, которая якобы вышла на связь с журналистами и рассказала, почему бывшая американская актриса "сбежала" из британской королевской семьи.
Источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что душа Меган "была раздавлена", а решение отойти от исполнения королевских обязанностей было для нее буквально вопросом жизни или смерти.
"Подруга" уверяет, что в первую очередь жена принца Гарри думала о своем сыне Арчи – якобы она не могла быть хорошей матерью для него, так как не являлась самой собой при королевском дворе. Женщина беспокоилась, что со временем мальчик начнет улавливать ее беспокойство и стресс. Сейчас, по словам инсайдера, Меган снова "может дышать".