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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В аэропортах крупных городов США пассажиров начали проверять на наличие нового типа коронавируса

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В аэропортах крупных городов США пассажиров начали проверять на наличие нового типа коронавируса
фото: pixabay.com

Аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса. Проверки проводятся в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

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Прилетающие в Соединенные Штаты люди будут заполнять анкеты с вопросами, ответы на которые позволят узнать, имеются ли у них подозрительные симптомы нового типа коронавируса. Также в воздушных гаванях специалисты будут применять сканеры для проверки здоровья пассажиров, - передает RT.

Людей, у которых выявят признаки нового типа коронавируса, дополнительно обследуют в клинике. Также в клинике проверят тех людей, кто контактировал с ними в самолёте.

В КНР в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Установлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

О проверках в американских аэропоратх сообщает The New York Times со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний. 

В Китае зафиксирован второй смертельный случай от малоизвестного коронавируса.

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