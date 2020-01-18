В аэропортах крупных городов США пассажиров начали проверять на наличие нового типа коронавируса

Аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса. Проверки проводятся в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.
Прилетающие в Соединенные Штаты люди будут заполнять анкеты с вопросами, ответы на которые позволят узнать, имеются ли у них подозрительные симптомы нового типа коронавируса. Также в воздушных гаванях специалисты будут применять сканеры для проверки здоровья пассажиров, - передает RT.
Людей, у которых выявят признаки нового типа коронавируса, дополнительно обследуют в клинике. Также в клинике проверят тех людей, кто контактировал с ними в самолёте.
В КНР в Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Установлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
О проверках в американских аэропоратх сообщает The New York Times со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Китае зафиксирован второй смертельный случай от малоизвестного коронавируса.