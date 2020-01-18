Власти США допускают вмешательство России в выборы президента 2020 года

В Министерстве внутренней безопасности США допускают, что Россия попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут стране в ноябре текущего года. Об этом сообщил и.о. главы ведомства Чед Вулф.

Подчеркивается, что МВБ "с полным основанием" ожидает, что российская сторона попробует вмешаться в выборы 2020 года с целью посеять раздор в обществе, а также подорвать демократические институты Соединенных Штатов.