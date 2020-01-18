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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Власти США допускают вмешательство России в выборы президента 2020 года

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти США допускают вмешательство России в выборы президента 2020 года
флаг США, pixabay.com

В Министерстве внутренней безопасности США допускают, что Россия попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут стране в ноябре текущего года. Об этом сообщил и.о. главы ведомства Чед Вулф.

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Подчеркивается, что МВБ "с полным основанием" ожидает, что российская сторона попробует вмешаться в выборы 2020 года с целью посеять раздор в обществе, а также подорвать демократические институты Соединенных Штатов.

Вулф уточнил, что федеральное правительство США с 2016 года принимает меры, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса. Он добавил, что к вмешательству готовы все государственные чиновники и чиновники на местах, которые занимаются организацией выборов. 

ЕТ

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