Власти США допускают вмешательство России в выборы президента 2020 года

В Министерстве внутренней безопасности США допускают, что Россия попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут стране в ноябре текущего года. Об этом сообщил и.о. главы ведомства Чед Вулф.
Подчеркивается, что МВБ "с полным основанием" ожидает, что российская сторона попробует вмешаться в выборы 2020 года с целью посеять раздор в обществе, а также подорвать демократические институты Соединенных Штатов.
Вулф уточнил, что федеральное правительство США с 2016 года принимает меры, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса. Он добавил, что к вмешательству готовы все государственные чиновники и чиновники на местах, которые занимаются организацией выборов.