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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Макрона и его жену тайно вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Макрона и его жену тайно вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
президент Франции Эммануэль Макрон, Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com
Сотрудники французских сил правопорядка вывели президента страны Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда попытались проникнуть граждане, протестовавшие против пенсионной реформы во Франции.
 
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Глава Франции посетил театр Буф-дю-Нор, который находится десятом округе Парижа. Вместе с политиком была его супруга Брижит. Участники акции протеста подошли к зданию и попытались прорваться внутрь. Силы правопорядка оттеснили их, а затем организовали коридор, дав возможность автомобилю, в котором, предположительно, находились президент и первая леди, отъехать от театра.
 
Напомним, 5 декабря прошлого года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы. В результате изменений некоторые французы могут утратить ряд привилегий и особых режимов выхода на пенсию. Сейчас в стране значительно нарушена работа общественного транспорта.
ЕТ

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