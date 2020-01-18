Макрона и его жену тайно вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие

Сотрудники французских сил правопорядка вывели президента страны Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда попытались проникнуть граждане, протестовавшие против пенсионной реформы во Франции.

Глава Франции посетил театр Буф-дю-Нор, который находится десятом округе Парижа. Вместе с политиком была его супруга Брижит. Участники акции протеста подошли к зданию и попытались прорваться внутрь. Силы правопорядка оттеснили их, а затем организовали коридор, дав возможность автомобилю, в котором, предположительно, находились президент и первая леди, отъехать от театра.

Напомним, 5 декабря прошлого года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы. В результате изменений некоторые французы могут утратить ряд привилегий и особых режимов выхода на пенсию. Сейчас в стране значительно нарушена работа общественного транспорта.