Ливни, которые обрушились на Австралию, бывают

Мощные ливни обрушились на австралийский штат Квинсленд, расположенный на восточном побережье страны. Согласно последней информации, такие сильные дожди бывают в Австралии "раз в сто лет".

Ранее сообщалось, что многие дороги в настоящий момент перекрыты из-за непогоды, возникли серьезные перебои в движении транспорта. Людям приходится передвигаться на лодках по затопленным трассам. В настоящий момент ливни прекращаются, однако в течение выходных они могут начаться снова. Специалисты подчеркивают, что подобные ливневые дожди бывают на австралийской территории один раз за век, поэтому многие не готовы к такому разгулу стихии.

В соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в это же время продолжают гореть леса. Многие местные жители остаются без электричества.