//В мире 13+
Ливни, которые обрушились на Австралию, бывают "раз в сто лет"
18 января 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.com.au
//В мире 13+
18 января 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.com.au
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Президент Украины отказался отправлять в отставку главу украинского кабмина. Видео встречи главы государства с премьер-министром опубликовала команда Зеленского.
В мире
Политика
Побережье Азовского моря может быть заминировано. Об этом сообщила strana.ua со ссылкой на военное ведомство.
Побережье Азовского моря может быть заминировано. Об этом сообщила strana.ua со ссылкой на военное ведомство.
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4 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин проводил очередное…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Казалось бы, неужели можно сказать про «наше всё» что-то новое, или…
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведку у границ Крыма. Согласно последней информации, речь идет…
В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,1. Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что очаг…
Эксперты по делам королевского семейства Великобритании утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл навсегда покидают королевский дворец, невзирая…
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Аэропорты в США начали проверять людей, прибывающих из китайского города Ухань, на наличие нового типа коронавируса. Проверки проводятся в аэропортах…
Утром в субботу стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение, в котором предложил лишать известных преступников гонораров…
Двигатель самолета авиакомпании S7 загорелся перед вылетом из новосибирского аэропорта "Толмачево". Соответствующую информацию утром в субботу предоставили…
Православные верующие 18 января отмечают Крещенский сочельник. Крещенский сочельник – день строгого поста. Те верующие, кто выполняет правила церкви, воздерживаются…
В Министерстве внутренней безопасности США допускают, что Россия попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут стране в ноябре текущего года. Об этом…
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина. Андрей Белоусов может войти…
В штате Юта, расположенном на западе Соединенных Штатов Америки, была открыта стрельба. Согласно последней информации сотрудников местной полиции, в результате…
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Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое…
Сотрудники французских сил правопорядка вывели президента страны Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда попытались проникнуть граждане, протестовавшие против…
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Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой - бывшими супругами. «Живи долго, будь счастлив и наполняй своей…
Мощные ливни обрушились на австралийский штат Квинсленд, расположенный на восточном побережье страны. Согласно последней информации, такие сильные дожди бывают…
Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк) 17 января. Финансовая организация…
Канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Махаила Мишустина в связи с его назначением председателем правительства Российской Федерации. Меркель направила…
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Жители Ярославля опубликовали фото, как в гигантской луже около жилого дома на улице Строителей утонули пять автомобилей. Автоледи Анастасия рассказала, что ехала…
Жительница Свердловской области подала в суд на туристическую компанию из-за изменения программы автобусного тура. Вместо поездки в храм женщине предложили поехать…
Грозы обрушились на части восточного побережья Австралии рано утром в субботу, 18 января, что привело к внезапным наводнениям и закрытию дорог. В Новом Южном Уэльсе после…
Подросток с 57 размером ноги живет в Германии, в 2018 году Книга рекордов Гиннесса назвала его человеком с самыми большими ногами.
«Газпром нефть», третий по величине производитель нефти в России, считает, что сотрудничество Москвы с ОПЕК по добыче будет продолжаться в долгосрочной перспективе…
Треть российских граждан считают себя счастливыми людьми. Такие данные опубликованы в отчете Фонда "Общественного мнения" (ФОМ).
Самый маленький человек в мире Хагендр Тхап Магар скончался в возрасте 27 лет. По достижению Хагендрдом 18-летнего возраста его рост составлял 67,08 см (2 фута 2,41…
Общество
Изумруд гигантских размеров обнаружили на Урале. Вес драгоценного камня составил более 500 граммов.
Экономика
Shell и «Газпром нефть» расширяют свои совместные российские предприятия (СП). Накануне они получили лицензию, согласно которой будет произведена разведка и добыча…
Мальдивы могут очень скоро потерять свои острова, если не получат денег для того, чтобы противостоять последствиям изменения климата.
«Аргументы недели» неоднократно обращались к теме освещения войны на Донбассе через призму искусства вообще и кино в частности. В свое время наше внимание привлек проект…
Второй смертельный случай от малоизвестного коронавируса зафиксирован в Китае. По предварительным данным, вирус появился в центральном китайском городе Ухань.
Шоу-бизнес
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В КНР в последнее время происходит настоящий бум незаконного ввоза в страну грудного молока.
Президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось добиться полного взаимопонимания по вопросам, касающимся положения в Ливии.
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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави просит все страны, причастные к авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране, не превращать "этот вопрос…
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления представителя Госдепа США.
Критика со стороны Госдумы в отношении Минпросвещения РФ говорит о важности и актуальности работы, которую проводит министерство, заявил первый заместитель и.о. министра…
Пока петиция о недопустимых шутках Ивана Урганта набирает тысячи подписей, за скандального телеведущего вступилась депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам статьи "Доведение до самоубийства" в связи с гибелью экс-директора Службы национальной безопасности…
Следователи проведут проверку по факту избиения школьником учительницы в одной из столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления…
Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по итогам минувшего 2019 года численность населения страны составила 1,4 миллиарда человек. Это на 4,67 миллиона больше…
США ввели ограничительные меры против генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура. Его обвиняют в нарушении прав протестующих при разгоне демонстраций…
Из Госдумы РФ отозвали законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий, получающих иностранное финансирование. Как заявил один из соавторов, документ…
Украинский министр юстиции Денис Малюська выложил новое фотонедоразумение. На своей официальной страничке он опубликовал фото, которое совершенно не вяжется с его…
Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев заключен под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При этом буквально накануне чиновник уволился…
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте…
Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности об отводе войск в районе контрольного пункта «Гнутово». Об этом сообщили украинские СМИ. К сожалению, пока только…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…
Владимир Зеленский потребовал установить личности причастных к появлению аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка…
Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово прокомментировала инцидент с лайнером SSJ 100, совершившим экстренную посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу.
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Решение Владимира Зеленского и его окружения легализовать игорный бизнес станет для Украины «бомбой замедленного действия». Такое заявление сделал представитель движения…
Командиры Вооруженных сил Украины используют гражданский военный конфликт на территории Донбасса для личного обогащения. С соответствующим заявлением выступили сегодня…
На днях житель США Джимми Медерс, который был приговорен к высшей мере наказания в далеком 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина, был помилован…
Единственная дочь Евгения Петросяна накануне приехала из Нью-Йорка в Россию. Матери Викторины не стало, когда та была маленькой. И сейчас стало понятно, какие отношения…
В зоне боевых действий на востоке Украины неизвестные снайперы уничтожили двух участников военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом…