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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Ливни, которые обрушились на Австралию, бывают "раз в сто лет"

, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.com.au

Ливни, которые обрушились на Австралию, бывают
дождь в Австралии, pixabay.com
Мощные ливни обрушились на австралийский штат Квинсленд, расположенный на восточном побережье страны. Согласно последней информации, такие сильные дожди бывают в Австралии "раз в сто лет".
 
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Ранее сообщалось, что многие дороги в настоящий момент перекрыты из-за непогоды, возникли серьезные перебои в движении транспорта. Людям приходится передвигаться на лодках по затопленным трассам. В настоящий момент ливни прекращаются, однако в течение выходных они могут начаться снова. Специалисты подчеркивают, что подобные ливневые дожди бывают на австралийской территории один раз за век, поэтому многие не готовы к такому разгулу стихии.
 
В соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в это же время продолжают гореть леса. Многие местные жители остаются без электричества.
ЕТ

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