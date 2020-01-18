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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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«Мы не можем ждать»: Мальдивы уходят под воду

, 02:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

«Мы не можем ждать»: Мальдивы уходят под воду
Мальдивы, фото: pixabay.com

Мальдивы могут очень скоро потерять свои острова, если не получат денег для того, чтобы противостоять последствиям изменения климата.

На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

Экс-президент архипелага Мухаммед Нашид, будучи главой решил провести совещание кабинета министров под водой. Он считал, что это привлечет внимание к проблеме, но чуда не произошло.

Мальдивы, ценные своими белоснежными песками, окаймленными пальмовыми атоллами, привлекают самых богатых туристов мира, но на сохранение этой красоты не получают средств.

По словам министра иностранных дел Абдуллы Шахида, «скорее всего, мы будем получать финансирование уже под водой».

Переговоры ООН по климату в Мадриде в декабре прошлого года не увенчались успехом.

Мальдивским Островам и другим уязвимым странам было отказано в финансовой помощи.

Шахид надеется, что следующий раунд переговоров, который должен состояться в ноябре 2020 года в Глазго, будут результативными.

ЕП

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