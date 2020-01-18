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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В КНР вспышка опасного коронавируса унесла вторую жизнь

, 02:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South Cina Mornpng Post

В КНР вспышка опасного коронавируса унесла вторую жизнь
Вирус, фото: pixabay.com

Второй смертельный случай от малоизвестного коронавируса зафиксирован в Китае. По предварительным данным, вирус появился в центральном китайском городе Ухань.

В Китае первый человек умер от нового типа вируса

В Китае первый человек умер от нового типа вируса

Там накануне врачи констатировали факт смерти 61-летнего мужчины. Его привезли в госпиталь еще в конце декабря с положительным результатом на коронавирус, который вызвал опухоль брюшной полости и заболевание печени. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 644 человека.

Вирус распространяется на Таиланд. Здесь подтвержден второй случай заражения.

Другие азиатские страны на этой неделе сообщили о подтвержденных или подозреваемых случаях коронавируса. В четверг, 16 января, в Японии был зарегистрирован первый случай.

Штамм, обнаруженный в Ухане, названный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 2019-нКоВ, является последним из семи известных коронавирусов. По словам китайских медиков, этот вирус считается самым опасным и пока малоизученным, с 2012 года от него погибло уже 850 человек.

ЕП

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