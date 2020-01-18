Бум грудного молока в КНР, таможня задерживает перевозчиков

//В мире 13+

18 января 2020, 00:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South Cina Mornpng Post

Млоко, фото: pixabay.com

В КНР в последнее время происходит настоящий бум незаконного ввоза в страну грудного молока.

Накануне сотрудники таможни в юго-восточном Китае конфисковали и уничтожили 23 кг замороженного грудного молока у китаянки, возвращающейся из Сингапура.

Замороженное грудное молоко хранилось в 89 пластиковых пакетах, помеченных временем и датами, и было обнаружено, когда женщина проходила таможню в международном аэропорту Цюаньчжоу Цзиньцзян в провинции Фуцзянь, сообщила Quanzhou Evening News.

Это был не первый подобный случай. В последние годы в стране появился черный рынок грудного молока, так как грудное вскармливание становится все более популярным, а польза для здоровья ребенка признается более широко.

Продажа грудного молока в стране признана незаконной, но этот продукт, часто замороженный и хранящийся в стерилизованных пакетах, продается через интернет на детских форумах и на крупных торговых площадках в Китае.