МИД Ирана просит не превращать крушение Boeing 737 в политическую проблему

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17 января 2020, 23:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Boeing, фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави просит все страны, причастные к авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране, не превращать "этот вопрос в политический".

"Мы просим все стороны не превращать человеческие проблемы, особенно эту трагическую аварию, в оправдание политических жестов", - цитирует Аббаса Мусави информационное агентство ISNA.

Ранее сообщалось, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания заявили после встречи официальных лиц в Лондоне, что Иран должен провести «тщательное, независимое и прозрачное международное расследование». Они особо подчеркнули, что Тегеран обязан выплатить компенсацию семьям погибших.ё

Boeing 737 потерпел крушение 8 января. Революционная гвардия Ирана признала, что случайно сбила ракетой украинский авиалайнер, в результате чего погибли 176 человек.