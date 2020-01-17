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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Почему в Турции тормозится расследование убийства российского посла Андрея Карлова

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Почему в Турции тормозится расследование убийства российского посла Андрея Карлова

Недавно состоялся суд по делу Андрея Карлова. Оно продолжается уже более года. Судьи не пытаются рассматривать дознаться до того, кто именно организовал и совершил его убийство.

Турецкие власти задержали несколько человек,  подозреваемых в убийстве, однако до сих пор не известно, как они связаны друг с другом.

В Турции пытаются связать это дело с Гюленом, но оно из-за этого не продвигается. Большой вклад в расследование вносят российские следователи. Они бывают в Турции очень редко, но на них в стране очень большая надежда. Свидетель по делу Серкан Озкан сообщил, что его сожитель является убийцей Карлова. Его неоднократно допрашивали следователи и сотрудники спецслужб.

Он убеждён, что российские следователи проявляют большее внимание к делу и т уважение к свидетелям, по сравнению с турецкими коллегами, которые из свидетеля пытаются сделать преступника.

Озкан сдавал комнату мужчине по имени Алтынташу. Озкан не знал, что он был сторонником Гюлена. "На квартиру его я запустил, так как он был сотрудником правоохранительных органов и ему нужна была помощь", - добавил Озкан.
Складывается такое ощущение, что полиция и суд Турции не хотят раскрывать дело. А, наоборот, пытаются его максимально связать с Гюленом.

ПВ

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