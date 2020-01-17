Герцог и герцогиня Сассекские не вернутся в Великобританию?

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17 января 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Эксперты по делам королевского семейства Великобритании утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл навсегда покидают королевский дворец, невзирая на обещания "жить между Британией и Канадой". Принц Гарри и герцогиня Меган уволили весь персонал своей лондонской резиденции

По слухам, через несколько дней Гарри сможет, наконец, покинуть Лондон, чтобы воссоединиться с женой и сыном. Однако поклонники согласны с экспертами в том, что после этого герцог Сассекский не скоро вернется на родину.

Ранее супруги собирались оставить за собой коттедж в Виндзоре, однако позже, как уже сообщали "Аргументы недели", стало известно о роспуске всего работающего там персонала. А это, по словам аналитиков, "тревожный звоночек".

Напомним, на прошлой неделе пара потрясла членов королевской семьи, публично объявив о планах отказаться от королевских полномочий. А жители страны решили организовать #Megxit: Маркл в Британии стала персоной нон грата.