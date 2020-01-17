В Китае зафиксировали рекордно низкую рождаемость

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17 января 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по итогам минувшего 2019 года численность населения страны составила 1,4 миллиарда человек. Это на 4,67 миллиона больше, чем в 2018 году. Число трудоспособных китайцев пересекло отметку 890 миллионов человек

Цифры приведены без учета жителей Гонконга, Макао и заморских территорий. При этом коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу жителей: в прошлом году родились 14,65 млн детей, что на 580 тысяч меньше 2019-го.

Таким образом, в прошлом году на одну тысячу человек в среднем пришлось десять новорожденных. Для сравнения: в 1950-х годах этот показатель в Китайской Народной Республике равнялся цифре почти в четыре раза большей.

Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти Республики стали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения, напоминает портал РБК.