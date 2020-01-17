Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Госдепартамент США ввел санкции против генерала КСИР

, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Госдепартамент США ввел санкции против генерала КСИР
Pixabay.com

США ввели ограничительные меры против генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура. Его обвиняют в нарушении прав протестующих при разгоне демонстраций в Иране.

Пострадавшие страны требуют от Ирана компенсаций за сбитый украинский лайнер

Пострадавшие страны требуют от Ирана компенсаций за сбитый украинский лайнер

«Сегодня США вводят визовые санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура. Он виновен в грубых нарушениях прав протестующих. Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года», - заявил сегодня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В ноябре 2019 года во многих городах и населенных пунктах Ирана прошли стихийные акции протеста, связанные с трехкратным повышением цен на бензин. Во многих случаях манифестации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

ЛЧ

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан