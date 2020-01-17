Госдепартамент США ввел санкции против генерала КСИР

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17 января 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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США ввели ограничительные меры против генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура. Его обвиняют в нарушении прав протестующих при разгоне демонстраций в Иране. Пострадавшие страны требуют от Ирана компенсаций за сбитый украинский лайнер

«Сегодня США вводят визовые санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура. Он виновен в грубых нарушениях прав протестующих. Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года», - заявил сегодня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В ноябре 2019 года во многих городах и населенных пунктах Ирана прошли стихийные акции протеста, связанные с трехкратным повышением цен на бензин. Во многих случаях манифестации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.