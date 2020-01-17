В ДНР поведали о закладке Зеленским «бомбы замедленного действия» под Украину

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17 января 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Президент Украины Владимир Зеленский, Bai Xueqi / globallookpress.com

Решение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения легализовать игорный бизнес станет для страны «бомбой замедленного действия». Такое заявление сделал Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

Общественник констатировал, что команда Зеленского создает еще одну «глобальную проблему» для Украины. В стране, где многие граждане живут в нищете, часть мужского населения прошло через боевые действия на территории Донбасса и имеется значительное количество неучтенного оружия, легализация казино станет «бомбой замедленного действия», отметил Муратов.

Ранее в пятницу в Народной милиции ДНР сообщили о незаконном обогащении украинских командиров на войне в Донбассе.