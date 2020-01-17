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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В ДНР поведали о закладке Зеленским «бомбы замедленного действия» под Украину

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

В ДНР поведали о закладке Зеленским «бомбы замедленного действия» под Украину
Президент Украины Владимир Зеленский, Bai Xueqi / globallookpress.com

Решение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения легализовать игорный бизнес станет для страны «бомбой замедленного действия». Такое заявление сделал Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

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Общественник констатировал, что команда Зеленского создает еще одну «глобальную проблему» для Украины. В стране, где многие граждане живут в нищете, часть мужского населения прошло через боевые действия на территории Донбасса и имеется значительное количество неучтенного оружия, легализация казино станет «бомбой замедленного действия», отметил Муратов.

Ранее в пятницу в Народной милиции ДНР сообщили о незаконном обогащении украинских командиров на войне в Донбассе.

 

ДЦ

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