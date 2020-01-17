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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В ДНР рассказали об обогащении командиров ВСУ на гражданской войне в Донбассе

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР рассказали об обогащении командиров ВСУ на гражданской войне в Донбассе
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Командиры Вооруженных сил Украины используют гражданский военный конфликт на территории Донбасса для личного обогащения. С соответствующим заявлением выступили сегодня в Народной милиции ДНР.

В Донбассе неизвестные снайперы уничтожили «азовца» и «Черного запорожца» из ВСУ

В Донбассе неизвестные снайперы уничтожили «азовца» и «Черного запорожца» из ВСУ

Представитель ополченцев Эдуард Басурин привел в пример ситуацию, сложившуюся в 58-й бригаде ВСУ. Комиссия, присланная киевским штабом, выявила в соединении масштабные хищения. В частности, пропали 60 тонн горюче-смазочных материалов и 300 комплектов зимнего обмундирования. В данный момент украинская сторона проводит расследование по факту случившегося, отметил Басурин на брифинге для СМИ.

Ранее в пятницу сообщалось, что неизвестные снайперы ликвидировали в зоне боевых действий в Донбассе двух киевских силовиков.

 

ДЦ

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