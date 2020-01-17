Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Донбассе неизвестные снайперы уничтожили «азовца» и «Черного запорожца» из ВСУ

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

В Донбассе неизвестные снайперы уничтожили «азовца» и «Черного запорожца» из ВСУ
Снайперы, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

В зоне боевых действий на востоке Украины неизвестные снайперы уничтожили двух участников военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом проинформировали сетевые СМИ.

Видео с места «лютого боя» ополченцев и ВСУ под Горловкой опубликовали в сети

Видео с места «лютого боя» ополченцев и ВСУ под Горловкой опубликовали в сети

Как пишет издание «Новороссия», в минувший четверг во время обстрела погиб Игорь Химичук, проходивший службу в 72-й бригаде Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев. Также был ликвидирован Максим Трикоз, представитель «Азова» (запрещенная на территории РФ экстремистская организация).

Ранее в интернете опубликовали видео с места «лютого боя» под Горловкой, которую контролируют власти самопровозглашенной ДНР.

 

ДЦ

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан