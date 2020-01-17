В Донбассе неизвестные снайперы уничтожили «азовца» и «Черного запорожца» из ВСУ

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17 января 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Снайперы, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

В зоне боевых действий на востоке Украины неизвестные снайперы уничтожили двух участников военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом проинформировали сетевые СМИ.

Как пишет издание «Новороссия», в минувший четверг во время обстрела погиб Игорь Химичук, проходивший службу в 72-й бригаде Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев. Также был ликвидирован Максим Трикоз, представитель «Азова» (запрещенная на территории РФ экстремистская организация).

Ранее в интернете опубликовали видео с места «лютого боя» под Горловкой, которую контролируют власти самопровозглашенной ДНР.