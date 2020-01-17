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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Жителя США помиловали за пару часов до смертной казни

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UPI

Жителя США помиловали за пару часов до смертной казни
тюрьма, pixabay.com
На днях житель США Джимми Медерс, который был приговорен к высшей мере наказания в далеком 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина, был помилован за несколько часов до смертной казни.
 
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Глава Совета по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия Терри Барнард отметил, что решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято буквально в последний момент на базе фактов, которые связаны с делом американца.
 
В частности, у обвиняемого не было судимости до того, как он совершил преступление. Также Джимми Медерс совершил всего одно незначительное нарушение за более чем 30 лет, которые он провел в камере смертников.
ЕТ

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