Вице-спикер Госдумы обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу, 17 января, сообщил, что недавние заявления польских политиков возмутительны и свидетельствуют о том, что их умы "захватила историческая безграмотность".

Толстой, комментируя утверждение МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, однако "не принесла свободы", отметил, что история сейчас меняется и переписывается.

Вице-спикер ГД заметил, что забылись, в частности, "Пакт Гитлера - Пилсудского", который был заключен 26 января 1934 года, план Варшавы по разделу СССР вместе с Германией, раздел территории Чехословакии и категорический отказ польских властей пропустить части Красной Армии через свои земли навстречу немецким войскам. Политик добавил, что забылись и несколько тысяч советских солдат, которые отдали свои жизни во время освобождения Польши.