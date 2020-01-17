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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Вице-спикер Госдумы обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Госдумы обвинил МИД Польши в исторической безграмотности
Петр Толстой, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу, 17 января, сообщил, что недавние заявления польских политиков возмутительны и свидетельствуют о том, что их умы "захватила историческая безграмотность".
 
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Толстой, комментируя утверждение МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, однако "не принесла свободы", отметил, что история сейчас меняется и переписывается.
 
Вице-спикер ГД заметил, что забылись, в частности, "Пакт Гитлера - Пилсудского", который был заключен 26 января 1934 года, план Варшавы по разделу СССР вместе с Германией, раздел территории Чехословакии и категорический отказ польских властей пропустить части Красной Армии через свои земли навстречу немецким войскам. Политик добавил, что забылись и несколько тысяч советских солдат, которые отдали свои жизни во время освобождения Польши.
ЕТ

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