Главнокомандующий ЛНА Хафтар написал открытое письмо Путину

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
«Уважаемый господин Президент Российской Федерации В.В.Путин, мой дорогой друг!
Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии.
Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога.
Примите от нас глубокую признательность и уважение», - говорится в письме.
Ранее пресс-служба Кремля подтвердила участие российского лидера в международной конференции по сирийской проблематике, которая пройдет 19 января в Берлине.