Главнокомандующий ЛНА Хафтар написал открытое письмо Путину

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17 января 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Фото: соцсети

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Кремль подтвердил участие Путина в международной конференции по Ливии

«Уважаемый господин Президент Российской Федерации В.В.Путин, мой дорогой друг!

Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии.

Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога.

Примите от нас глубокую признательность и уважение», - говорится в письме.

Ранее пресс-служба Кремля подтвердила участие российского лидера в международной конференции по сирийской проблематике, которая пройдет 19 января в Берлине.